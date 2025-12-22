قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الثلاث

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ، للمراحل التعليمية الابتدائية الإعدادية و الثانوية و التعليم الفنى.

جاء ذلك خلال لقائه  اليوم الاثنين مع  ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

وقد ناقش الدكتور أيمن الشهابى مع مدير المديرية الخطة الزمنية للامتحانات التى تشمل المواد غير المضافة للمجموع يومى ٤ و ٥ يناير المقبل و الأساسية اعتبارا من ١٠ يناير ٢٠٢٦ ، وذلك للتعليم العام.

كما سيؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم للمواد غير المضافة للمجموع يوم ١٥ يناير ٢٠٢٦ و للمواد الأساسية اعتبارًا من يوم ١٧ يناير ٢٠٢٦ ، وستبدأ امتحانات التعليم الفنى اعتبارًا من يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٦.

وأكد ياسر عمارة أنه تم مناقشة ترتيب المواد بالجداول مع الطلاب من ممثلى الاتحادات الطلابية بجميع الصفوف ، وذلك للتأكد من ملائمته مع الطلاب.

كما بحث محافظ دمياط أيضًا خطة نقل لجان الشهادة الإعدادية من بعض المدارس ونقلها إلى مدارس أخرى ، وفقًا لعدد من المعطيات وعدم انتظام العملية الامتحانية بها.

وأكد " المحافظ " على أهمية هذا القرار فى ضبط العملية الامتحانية وأحكام السيطرة عليها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقد وجه المحافظ تعليماته إلى مديرية التربية و التعليم بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الامكانيات قبل بداية الامتحانات، مؤكدًا أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتطبيق القرارات الوزارية والضوابط المُنظمة للامتحانات.

دمياط محافظ دمياط التعليم أيمن الشهابي

