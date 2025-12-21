محافظ دمياط يوجه فورا برفع الإشغالات بشارع الشرباصي وفتح الطريق أمام المارة

استكمل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، حملة اليوم التى قادها بمدينة دمياط ، ورافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلو شرطة المرافق ومركز شرطة دمياط ، بتفقد شارع الشرباصى سيراً على الاقدام .

حيث وجه على الفور بإزالة كافة الاشغالات و مخالفات المحال بالتعدى على الطريق العام ، و رصد اى مخالفات لسرقة التيار الكهربائي، و إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك .

وشدد " محافظ دمياط " على المتابعة الدورية والميدانية للشارع والتصدى للمخالفات ومنع اى إشغالات لفتح الشوارع أمام المارة .

و خلال جولته ،، التقى " الدكتور أيمن الشهابى " مع عدد من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظة لفتح هذا الشارع الحيوى أمامهم وتسهيل حركة المرور به، واستمع أيضًا إلى مطالبهم وشكواهم موجهًا الجهات المعنية فورًا ببحثها وتلبيتها.