فعاليات البرنامج المتكامل للإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات بدمياط

شهدت محافظة دمياط ختام فعاليات البرنامج المتكامل للإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات، تحت إشراف المهندسة غادة لبيب نائب الوزير للتطوير المؤسسي ، واشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

ويستهدف البرنامج تهيئة العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط ،بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة. كما استهدف تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة وتنمية القدرات الرقمية للعاملين وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الاعمال بكفاءة وفعالية.

وعلى هامش فعاليات حفل الختام، استقبلت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، وفد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعربت نائب المحافظ عن تقديرها للتعاون المثمر والبنّاء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة دمياط، مشيدةً بالدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة وتأهيلهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في بيئة العمل ومنظومات الأعمال والخدمات، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة.

وناقش وفد التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود وخطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة بما في ذلك الاحتياجات التدريبية من برامج وتنمية القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين بالمحافظة فضلا عن دعم استحداث واستدامة إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، ومتابعة مشروع حصر وتنميط ونشر التطبيقات والأنظمة الرقمية الإدارية والخدمية،بما يحقق المستهدفات الرقمية والتنموية للمحافظة.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية للوصول الي حكومة تشاركية ذكية ومجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.