سهر الصايغ تعلن وفاة عمتها وتطلب الدعاء لها

اعلنت الفنانة سهر الصايغ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة عمتها نوال الصايغ، داعيةً الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

وكتبت سهر "توفيت إلي رحمه الله تعالي عمتي الغالية الأستاذة نوال الصايغ فضلاً وليس أمراً ارجو الدعاء"

وتنتظر الفنانة سهر الصايغ عرض مسلسلها الرمضاني «درش» ويشارك فى بطولته مصطفى شعبان، رياض الخولى، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقى، وطارق النهرى، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسى وداليا مصطفى ، من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين

تدور أحداث المسلسل فى إطار شعبى حول عامل عطارة يعود إلى الحارة بعد غياب، ليكتشف أنه عاش أكثر من حياة مزدوجة، وتتقاطع الخيوط بين الماضى والحاضر، فى إطار اجتماعى مشوّق يمزج بين الدراما والتشويق.