فخور أوي .. عمرو دياب يعلق على إعلان ابنته جنا الجديد
الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
فن وثقافة

سهر الصايغ تعلن وفاة عمتها وتطلب الدعاء لها

سهر الصايغ
محمد بدران   -  
علا محمد

اعلنت الفنانة سهر الصايغ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة عمتها نوال الصايغ، داعيةً الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

وكتبت سهر "توفيت إلي رحمه الله تعالي عمتي الغالية الأستاذة نوال الصايغ فضلاً وليس أمراً ارجو الدعاء"

وتنتظر الفنانة سهر الصايغ عرض مسلسلها الرمضاني «درش» ويشارك فى بطولته مصطفى شعبان، رياض الخولى، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقى، وطارق النهرى، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسى وداليا مصطفى ، من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين

تدور أحداث المسلسل فى إطار شعبى حول عامل عطارة يعود إلى الحارة بعد غياب، ليكتشف أنه عاش أكثر من حياة مزدوجة، وتتقاطع الخيوط بين الماضى والحاضر، فى إطار اجتماعى مشوّق يمزج بين الدراما والتشويق.

الفنانة سهر الصايغ

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

