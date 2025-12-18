سهر الصايغ تحيي الذكرى السنوية السادسة لوفاة والدها

أحيت الفنانة سهر الصايغ، ذكرى وفاة والدها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت سهر الصايغ عبر خاصية الاستوري: “ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة فضلا وليس أمرا ارجو الدعاء”.

سهر الصايغ

سهر الصايغ انتهت من تصوير مسلسلها الجديد “لعدم كفاية الأدلة” الذي يتناول العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، والتي لم تغلق لعدم كفاية الأدلة.

وتم صرف ميزانية ضخمة لهذا المشروع لكي يخرج بالطريقة التي تليق بحجم هذا المشروع والأبطال المشاركين فيه، ويهدف إلى تسليط الضوء على جوانب إنسانية وقانونية ظلت طي الكتمان.

وتدور أحداث المسلسل في حلقات متصلة منفصلة، وهو من إخراج أحسن حسن وتأليف شادي أسعد وإبراهيم ربيع.

ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم سهر الصايغ، محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فوا، رامي الطمباري، محمد الصاوي، منة عرفة، مروه أنور، ياسر علي ماهر، محمد الصاوي، هلا السعيد، أميرة حافظ، مجدي السباعي، مفيد عاشور، حسن العدل كما تواصل الشركة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.