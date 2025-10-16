سهر الصايغ من طب الأسنان إلى «لعدم كفاية الأدلة»

تصدر اسم الفنانة سهر الصايغ مؤشرات البحث على “جوجل”، وذلك بعد ظهورها أمام الكعبة وهي تؤدي مناسك العمرة.

سهر الصايغ انتهت من تصوير مسلسلها الجديد “لعدم كفاية الأدلة” الذي يتناول العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، والتي لم تغلق لعدم كفاية الأدلة.

وتم صرف ميزانية ضخمة لهذا المشروع لكي يخرج بالطريقة التي تليق بحجم هذا المشروع والأبطال المشاركين فيه، ويهدف إلى تسليط الضوء على جوانب إنسانية وقانونية ظلت طي الكتمان.

وتدور أحداث المسلسل في حلقات متصلة منفصلة، وهو من إخراج أحسن حسن وتأليف شادي أسعد وإبراهيم ربيع.

ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم سهر الصايغ، محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فوا، رامي الطمباري، محمد الصاوي، منة عرفة، مروه أنور، ياسر علي ماهر، محمد الصاوي، هلا السعيد، أميرة حافظ، مجدي السباعي، مفيد عاشور، حسن العدل كما تواصل الشركة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

سهر الصايغ ما زالت حتي الآن تمارس عملها كطبيبة أسنان في أحد المستشفيات الحكومية، وهو ما أثار استغراب الجميع، حيث تحرص على ممارسة مهنة الطب بجانب عملها كممثلة، رغم أن الفنانين الأطباء الذين قرروا دخول مجال الفن، ابتعدوا عن ممارسة المهنة، لكنها حتى الآن تعمل في أحد المستشفيات الحكومية بشكل دائم.