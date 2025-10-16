برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

بدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 مساء اليوم وسط حضور نخبة من نجوم الفن والاعلام والشخصيات البارزة في الوطن العربي.

وأطلت النجمة ليلى علوى بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة لفتت الأنظار إليها برقيها وجمالها.



كان فستان الفنانة ليلى علوي انيق وطويل وذا أكمام مميزة حيث كانت طويلة ومفتوحة بشكل يشبه فساتين البرنسيسات، وجمع فستان ليلى علوي بين اللونين الأسود والفضي.

وتركت الفنانة ليلى علوي شعرها منسدلا بتسريحة مميزة وجعلت بعض الخصل منسدلة على وجهها واختارت أو أنيقة أما ميك اب فجمع بين القوة والنعومة.

ونالت إطلالة الفنانة ليلى علوى في مهرجان الجونة السينمائي اعجاب عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.