جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين مقتل علاء الدين عبد الناصر حسن خضر، قائد النخبة في لواء مدينة غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوية على قطاع غزة.

قائد النخبة في لواء غزة

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن خضر تسلل إلى كيبوتس ناحال عوز في 7 أكتوبر 2023، بسحب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال أن العملية أُديرت من قِبل مديرية الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي، بينما قدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي المعلومات الاستخبارية.

العدوان الإسرائيلي على غزة

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 70,112 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,986، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 شهداء جرى انتشال جثامينهم، وإصابة واحدة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 356 شهيدا، و909 مصابين، وجرى انتشال 616 جثمانا.