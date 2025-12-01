أردوغان : الحرب الروسية الأوكرانية تهدد البحر الأسود.. والسفن التجارية تحت النار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع الحكومة في أنقرة أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وصلت إلى مرحلة باتت تهدد بشكل واضح سلامة الملاحة في البحر الأسود.

السفن التجارية في البحر الأسود

وقال الرئيس التركي إن استهداف السفن التجارية في منطقتنا الاقتصادية الخالصة يشير إلى تصعيد مثير للقلق، ولا يمكننا بأي شكل تبرير الهجمات التي تهدد سلامة الملاحة والأرواح والبيئة خاصة في منطقتنا الاقتصادية الخالصة.

وأضاف أردوغان أن عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي تبقى أولوية استراتيجية رغم التحديات، حيث تحافظ على صفتها كجزيرة استقرار وسلام وأمن رغم كل التحديات المحيطة بها.

الدخل القومي التركي

وأشار الرئيس أروغان إلى رفع الدخل القومي التركي من 238 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار على أساس سنوي وهدفنا بحلول عام 2028 هو الوصول إلى حجم اقتصاد يبلغ 1.9 تريليون دولار.

وأوضح أن المقاتلات التركية المسيرة "قزل إلما" حققت نهاية الأسبوع سابقة في تاريخ الطيران العالمي وتعيش بلادنا هذه الديناميكية وهذه الانطلاقة في كل مجال.

تركيا بلا إرهاب

ولفت إلى أنه من خلال مسار "تركيا بلا إرهاب" نسعى جاهدين لإزالة واحدة من أكبر العقبات التي تعترض استقرارنا وأخوتنا ونمونا الاقتصادي، مضيفا |قلوبنا تنبض مع إخواننا الأكراد والعرب ومع المجتمعات الصديقة والشقيقة في منطقتنا منذ ألف عام وستظل تنبض معا في المستقبل".

وأكد أردوغان أن الشعب التركي سيقف جنبا إلى جنب بقلوب متآلفة لتحويل القرن الحادي والعشرين إلى "قرن تركيا".