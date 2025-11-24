أردوغان: تركيا ستقوم بما يلزم حال واجهت مخاطر من سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقوم بما يلزم حال واجهت سوريا، مخاطر مشابهة لتلك التي واجهتها في الماضي، مشيرا إلى أن الجميع يعلم الخطوات التي تتخذها أنقرة عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي.



وقال أردوغان - في تصريح أدلى به للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من جنوب إفريقيا بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين - إن أنقرة تؤكد مجددا على موقفها الداعم لوحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن مصير سوريا يقرره السوريون أنفسهم.



وأضاف أن تركيا أكثر البلدان دراية بالأثمان الباهظة التي قد تترتب على أقل اضطراب أو غياب للاستقرار في سوريا.