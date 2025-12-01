استشهاد عنصرين من وزارة الدفاع السورية بانفجار لغم من مخلفات النظام السابق

كشفت وسائل إعلام سورية، استشهاد عنصرين من وزارة الدفاع السورية بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في بادية دير الزور.

في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لسوريا، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق المبعوث الأمريكي إلى المنطقة، توماس باراك.

وذكرت الرئاسة السورية أنهما "ناقشا آخر التطورات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن هذه اللحظة التاريخية تمثل ولادة جديدة لحلب ولسوريا بأكملها، مشيراً إلى أن الشعب السوري قدّم تضحيات جسيمة وسالت دماء غزيرة على أسوار المدينة حتى تحقق التحرير، و ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم في قلعة حلب بمناسبة ذكرى تحرير المدينة.