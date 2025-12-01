ترامب: يجب أن تحافظ إسرائيل على حوار حقيقي مع سوريا

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" قائلاً: "نحن سعداء للغاية بالنتائج التي تحققت في سوريا، نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار الحكومة في القيام بما وُجدت من أجله لبناء دولة حقيقية ومزدهرة، من الأمور التي ساعدتهم كثيرا؛ رفع العقوبات القاسية، أعتقد أن ذلك كان موضع تقدير كبير في سوريا".

وأضاف: "من المهم جدًا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وصادق مع سوريا، وألا يحدث أي شيء يعيق نموها، الرئيس الشرع يبذل قصارى جهده لضمان حدوث أمور جيدة، وأن تتمتع سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة الأمد ومزدهرة".

