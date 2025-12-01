الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة تبدأ فى هذا التوقيت

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

May be an image of text
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 23 11
6 أكتوبر 24 11
بنهــــا 22 13
دمنهور 22 13
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 13
طنطا 22 13
دمياط 21 16
بورسعيد 22 17
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 11
العريش 22 14
رفح 22 15
رأس سدر 22 14
نخل 23 07
كاترين 19 07
الطور 25 16
طابا 23 13
شرم الشيخ 27 20
الإسكندرية 22 13
العلمين 21 12
مطروح 22 13
السلوم 22 13
سيوة 21 07
رأس غارب 25 17
الغردقة 26 18
سفاجا 25 18
مرسى علم 26 19
شلاتين 28 23
حلايب 26 24
أبو رماد 28 22
رأس حدربة 25 24
الفيوم 23 10
بني سويف 23 10
المنيا 24 11
أسيوط 23 11
سوهاج 25 12
قنا 26 13
الأقصر 27 13
أسوان 28 15
الوادي الجديد 27 15
أبوسمبل 28 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 31 23
المدينة المنورة 29 15
الرياض 27 16
المنامة 28 21
أبوظبي 28 19
الدوحة 28 20
الكويت 26 17
دمشق 17 06
بيروت 22 17
عمان 18 08
القدس 18 07
غزة 23 15
بغداد 25 11
مسقط 27 20
صنعاء 22 06
الخرطوم 35 23
طرابلس 21 14
تونس 19 08
الجزائر 17 10
الرباط 19 09
نواكشوط 28 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 11 01-
إسطنبول 15 07
إسلام آباد 20 06
نيودلهي 25 12
جاكرتا 31 24
بكين 04 05-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 19 10
أثينا 17 10
روما 14 06
باريس 09 05
مدريد 10 03
برلين 05 01
لندن 12 05
مونتريال 04- 07-
موسكو 02 01
نيويورك 05 01
واشنطن 07 02
أديس أبابا 23 10

