السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
حكم نسيان ركعة في الصلاة.. الإفتاء: يجب إعادة الفرض كاملا في حالة واحدة
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
أخبار البلد

الأرصاد: اليوم طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 23

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم 


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 24 12
6 أكتوبر 24 12
بنها 23 13 
دمنهور 22 12 
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 22 13 
الزقازيق 24 12 
شبين الكوم 22 12 
طنطا 22 12 
دمياط 22 15 
بورسعيد 23 16 
الإسماعيلية 24 12 
السويس 23 12 
العريش 23 11 
رفح 22 11 
رأس سدر 23 12 
نخل 23 10 
كاترين 21 07 
الطور 23 16 
طابا 22 14 
شرم الشيخ 27 19 
الإسكندرية 22 14 
العلمين 21 13 
مطروح 21 12 
السلوم 20 11 
سيوة 21 09 
رأس غارب 24 17 
الغردقة 26 18 
سفاجا 27 18 
مرسى علم 28 19 
شلاتين 29 24 
حلايب 27 23 
أبو رماد 28 23 
رأس حدربة 27 24 
الفيوم 23 09 
بني سويف 22 11 
المنيا 23 11 
أسيوط 24 10 
سوهاج 26 11 
قنا 27 14 
الأقصر 27 15 
أسوان 28 15 
الوادي الجديد 24 13 
أبوسمبل 27 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى 
مكة المكرمة 32 24
المدينة المنورة 30 16
الرياض 27 17
المنامة 27 21 
أبوظبي 28 18 
الدوحة 27 20 
الكويت 30 18
دمشق 19 05 
بيروت 21 16 
عمان 17 06 
القدس 17 07 
غزة 22 15 
بغداد 26 12 
مسقط 27 21 
صنعاء 22 04 
الخرطوم 36 23 
طرابلس 23 14 
تونس 18 06
الجزائر 17 08 
الرباط 18 06 
نواكشوط 27 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 10 00
إسطنبول 14 08
إسلام آباد 21 07
نيودلهي 24 13 
جاكرتا 32 24    
بكين 06 06- 
كوالالمبور 34 24
طوكيو 21 11 
أثينا 18 08 
روما 14 08 
باريس 08 05 
مدريد 10 03
برلين 06 01-
لندن 13 07
مونتريال 04- 08-
موسكو 02 00
نيويورك 06 01
واشنطن 08 01
أديس أبابا 23 09 

الأرصاد طقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

