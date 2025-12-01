اختفاء فتاة من دار السلام بسوهاج.. والأسرة تستغيث

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج حالة من القلق والترقب بين الأهالي، عقب اختفاء فتاة تُدعى أسماء حجاج، والتي تغيبت عن منزل أسرتها منذ ظهر يوم الأحد الماضي، في ظروف غامضة، وسط مناشدات عاجلة للعثور عليها.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد الماضي عندما ذهبت الفتاة لحضور حصتها الخاصة لإحدى المواد الدراسية ولم تعود في الموعد المعتاد، لتبدأ الأسرة رحلة بحث موسعة في شوارع القرية والقرى المجاورة، دون الوصول إلى أي معلومات تساعد في تحديد مكانها.

وأكدت أسرة أسماء أنها غادرت المنزل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا لحضور حصتها الخاصة لإحدى المواد الدراسية، لكنها لم تعد منذ ذلك الحين، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية رسميًا.

وبحسب أسرة الفتاة، فإن أسماء تبلغ من العمر 10 سنوات، وتتمتع بسيرة طيبة ومعروفة بحسن الخُلق، ولم تُعرف عنها أي خلافات مع أحد، ما زاد من قلق الأسرة والمواطنين، وأثار اختفاء الفتاة حالة من التضامن، حيث شارك العشرات في البحث عنها منذ الساعات الأولى لغيابها، مستخدمين الدراجات البخارية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر صورتها.

وجاري تحرير محضر بالواقعة لتكثيف جهود البحث من خلال تتبع خطوط سير الفتاة، وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط المناطق التي يُرجَّح مرورها منها، إلى جانب مناقشة أصدقائها والمقربين منها.

وناشدت أسرة أسماء كل من يتعرف عليها أو يشاهدها في أي مكان، سرعة ابلاغ أقرب قسم شرطة، حرصًا على سلامتها وعودتها إلى بيتها، وأكد أفراد الأسرة أنهم يعيشون ساعات صعبة وسط خوف وقلق، مطالبين الجميع بالمساعدة في الوصول إليها في أسرع وقت.