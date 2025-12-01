أخبار التوك شو.. الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل مهمة للمواطنين.. تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز.. عم حمدي: ولادي طردوني في الشارع بسبب مرضي

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

بابا الفاتيكان: صمود لبنان مهم ومحوري لصنع السلام العالمي

أكد البابا لاون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكان، اننا ندعم تحقيق السلام في جميع أرجاء العالم، منوها أن صمود لبنان مهم ومحوري لصنع السلام العالمي.

زوج المتهمة في حادث دهس الطالبة جنى: الحادث لم يكن عمدا

وكشف أمجد، زوج الأم المتهمة في حادث دهس الطالبة جنى بمنطقة الشروق، تفاصيل الحادث، مؤكدًا أنه وقع على بعد 300 إلى 350 متر من المدرسة، وأن الطالبة عبرت الشارع فجأة أمام السيارة أثناء مرور زوجته، ما أدى إلى وقوع الحادث.

الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل مهمة للمواطنين قبل انطلاق جولة الإعادة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، ستكون اليوم وغدا في الخارج في 119 دولة، ويوم 3 و4 ديسمبر ستكون جولة الإعادة في 19 دائرة، في محافظة الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج و قنا والإسكندرية والبحيرة.

لميس الحديدي: علينا إعادة النظر في النظام الانتخابي ونظام القائمة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه خلال ساعات ستبدأ عملية التصويت في الخارج على مقاعد الدوائر الفردية التي جرى إلغاء الانتخابات فيها من قبل الوطنية للانتخابات، والبالغ عددها 19 دائرة انتخابية في سبع محافظات.

عم حمدي: ولادي طردوني في الشارع بسبب مرضي.. فيديو

استضاف الإعلامي تامر أمين، أحد المواطنين الذي تعرض لمعاناة يدعى "عم حمدي" وتدخلت وزارة التضامن الاجتماعي وقابلوه لتقديم الدعم له.

نشأت الديهي: الصناعات العسكرية المصرية تدخل من الباب الملكي

وكشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل حضوره تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي، مؤكدًا أن ما شاهده من أداء الضباط والجنود المصريين يعكس مستوى احترافيًا يبعث على الفخر.

جبالي وأبو العينين في جولة تاريخية مع وفود برلمانات العالم بالأهرامات

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن قيام المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين بجولة سياحية للأهرامات برفقة وفود من برلمانات العالم، في إطار التعريف بمصر ثقافيًا وتاريخيًا.

الهيئة الوطنية: حريصون على تنفيذ الأحكام القضائية بشأن الطعون الانتخابية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع في الدوائر التي تم إلغاؤها والتي ستبدأ خارج مصر اليوم وغدا وفي الداخل الأربعاء والخميس المقبلين.

تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن تطور مهم في قضية التعدي على أطفال مدرسة «سيدز»، مؤكداً أن النيابة العسكرية طلبت رسميًا الاطلاع على ملف التحقيقات لاستكمال إجراءاتها، وهو التحرك الذي حظي بتفاعل واسع وإشادة كبيرة من المواطنين، بحسب ما أشار إليه موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد.

قائد المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال: متأهبون على جبهتي لبنان وسوريا

أجرى قائد المنطقة الشمالية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقييما أمنيا في مرتفعات الجولان السوري المحتل؛ عقب الاشتباكات جنوبي سوريا.