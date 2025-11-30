جبالي وأبو العينين في جولة تاريخية مع وفود برلمانات العالم بالأهرامات

كشف الإعلامي أحمد موسى عن قيام المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين بجولة سياحية للأهرامات برفقة وفود من برلمانات العالم، في إطار التعريف بمصر ثقافيًا وتاريخيًا.

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن الوفود أعربت عن إعجابها الشديد بما شاهدته من معالم مصر التاريخية، مؤكدًا أنهم التقطوا صورًا تذكارية مع جبالي وأبو العينين في يوم وصفه بالمميز.

محاضرة قيمة للدكتور زاهي حواس

وأشار موسى إلى أن الجولة اختُتمت بمحاضرة قيمة للدكتور زاهي حواس أمام أبو الهول، كشف خلالها عن أسرار جديدة عن الحضارة المصرية القديمة وأجاب على أسئلة الوفود في مشهد وصفه بالمذهل.

كما تناول الوفود الغداء في مطعم يطل على الأهرامات والمتحف المصري الكبير، في أجواء خلابة، موجها تحية خاصة للمستشار حنفي جبالي على حضوره ومشاركته الفاعلة في هذه الجولة الثقافية.