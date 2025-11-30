يوم مصري استثنائي بالأهرامات يجمع رئيس النواب وأبو العينين مع وفود دولية لاستكشاف أسرار الحضارة

شهدت منطقة الأهرامات بالجيزة يومًا استثنائيًا، حيث اصطحب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، عددًا من وفود برلمانات العالم في جولة سياحية واسعة تهدف إلى إبراز الوجه الحضاري والتاريخي لمصر أمام ممثلي دول متعددة.

نظمت الجولة على هامش فعاليات برلمانية دولية، جاءت لتعكس حرص الدولة على تقديم تجربة ثقافية متكاملة للضيوف، تجمع بين زيارة أهم معالم التاريخ الإنساني والتعريف بإنجازات مصر الحديثة.

وخلال تغطيته للحدث عبر برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح الإعلامي أحمد موسى أن الوفود الأجنبية أبدت انبهارًا شديدًا بعظمة الأهرامات وتمثال أبو الهول، وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية مع المستشار جبالي والنائب أبو العينين في لحظات عبر عنها موسى بأنها «يوم محفور في ذاكرة الجميع».

واختتمت الجولة بمحاضرة خاصة قدمها عالم الآثار العالمي الدكتور زاهي حواس أمام تمثال أبو الهول، كشف خلالها مجموعة من الأسرار المتعلقة بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى إجابته عن أسئلة الضيوف التي عكست اهتمامًا كبيرًا بما سمعوه ورأوه من معلومات جديدة.

ووفقًا لما ذكره موسى، جاءت المحاضرة في أجواء مبهرة أضفت طابعًا فريدًا على التجربة الثقافية.

وتضمن البرنامج السياحي للوفود تناول وجبة غداء خاصة في أحد المطاعم المطلة على منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، حيث استمتع الضيوف بمشهد بانورامي يجمع بين التاريخ العريق والمشروعات الحضارية الجديدة التي تعكس رؤية مصر للمستقبل.

ووجه موسى تحية تقدير للمستشار حنفي جبالي على حضوره ومشاركته الفاعلة في الجولة، مؤكدًا أن تفاعل الوفود مع البرنامج الثقافي والسياحي يعكس مكانة مصر الدولية وريادتها الحضارية.