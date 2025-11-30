بابا الفاتيكان: صمود لبنان مهم ومحوري لصنع السلام العالمي

أكد البابا لاون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكان، اننا ندعم تحقيق السلام في جميع أرجاء العالم، منوها أن صمود لبنان مهم ومحوري لصنع السلام العالمي.

وقال بابا الفاتيكان في تصريح له خلال زيارته إلى لبنان: ندعم السلام القائم العدل من أجل حرية الإنسانية، ويجب أن يكون الأمل لغة مشتركة بين شعوب العالم.

وأشار بابا الفاتيكان، إلى أنه يمكن للبنان أن يبني مجتمعا مدنيا ينبض بالحياة، منوها أن السلام يتطلب جهودا كبيرة وعملا مستمرا.

وأكد بابا الفاتيكان، أن السلام يجب أن يكون التزاما أخلاقيا وليس مجرد كلمة، وأن المصالحة في لبنان يجب أن تبنى على هدف موحد.