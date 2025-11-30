حاملا رسالة سلام.. بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان

وصل البابا ليو الرابع عشر إلى بيروت، عاصمة لبنان، في زيارة تستغرق 48 ساعة، ومن المتوقع أن يلتقي خلالها بالرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام. يأتي وصول البابا في ظل توترات في المنطقة، ومن المتوقع أن يلقي كلمة أمام مسئولين دبلوماسيين وحكوميين بعد ظهر اليوم في القصر الرئاسي.

وفي وقت سابق، توجه البابا ليون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إلى لبنان اليوم، الأحد، البلد الذي يعاني من أزمة طويلة الأمد، حاملا رسالة سلام بعد زيارة استمرت عدة أيام في تركيا، ركزت على الحوار من أجل وحدة المسيحيين.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم، أنه من المتوقع أن يصل بابا الفاتيكان إلى مطار بيروت الساعة 3:45 مساءً حسب التوقيت المحلي للبلاد (1:45 مساءً بتوقيت جرينتش) في زيارة تستمر حتى بعد غد، الثلاثاء (2 ديسمبر المقبل)، في هذا البلد متعدد الطوائف الذي يبلغ عدد سكانه 8ر5 مليون نسمة.

ويعتبر لبنان نموذجا للتعايش، لكنه يعاني من أزمة مدمرة منذ عام 2019.

ويعد البابا ليون الرابع عشر، أول بابا يزور لبنان منذ زيارة بنديكتوس السادس عشر عام 2012، وسيستقبله بعد ظهر اليوم الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يلقي خطابه الأول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي الساعة السادسة مساءً (الرابعة مساء بتوقيت جرينتش).