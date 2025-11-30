قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
بابا الفاتيكان: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
مصر تترأس لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة

حمادة خطاب

تتواصل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، حيث تُعد واحدة من أهم المشروعات اللوجستية الجديدة ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ وتعزيز قدراتها في تجارة الحاويات بالبحر المتوسط.

ويشمل المشروع إنشاء محطة حاويات عالمية وفق أحدث تكنولوجيا الموانئ، على رصيف بطول 1200 متر من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 مترًا، وبعمق 18 مترًا، وعلى مساحة تقارب 840 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مع تخصيص الجزء الأكبر لحاويات الترانزيت، بما يعزز مكانة ميناء الدخيلة كمركز محوري لتجارة الحاويات في حوض المتوسط.

2000 فرصة عمل

وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمحطة، فيما بدأت أعمال البنية الفوقية استعدادًا للتشغيل. ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمته في رفع كفاءة منظومة النقل البحري.

وسيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر وسعة تصل إلى 24 ألف حاوية، بما يضع الميناء ضمن الموانئ القادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات العالمية.

وكانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد وقّعت عقد إنشاء البنية الفوقية وتشغيل وصيانة واستغلال المحطة مع التحالف العالمي «هاتشيسون – MSC»، في إطار تنفيذ مشروع محور السخنة–الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

