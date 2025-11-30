عم حمدي: ولادي طردوني في الشارع بسبب مرضي.. فيديو

استضاف الإعلامي تامر أمين، أحد المواطنين الذي تعرض لمعاناة يدعى "عم حمدي" وتدخلت وزارة التضامن الاجتماعي وقابلوه لتقديم الدعم له.

وحكى عم حمدي، قصة المعاناة التي يتعرض لها، منوها أنه كان رجل طبيعي ويعمل وفجأة أصيب بمرض، ولم يتحمله أبناؤه المتزوجين، فقرر تركهم والعيش في الشارع.

وتابع: حالتهم المادية كويسة، واحدة عندها مصنع ملابس، وواحدة ربة منزل، وواحد مهندس كهرباء، وواحد في مدينة الانتاج الإعلامي.

وأشار إلى أن أولاده لم يتحملوه، وواحدة قالت لجوزها: أنا هسيب البيت وأمشي، وابني بيقولي "ولادي مش مستحملين الريحة عشان بعمل حمام على نفسي.

واستكمل: قولت لابني وديني الدويقة، ونمت في الشارع بدون غطا والمطر نزل عليا، وبعدين جه حد ساعدني ووداني دار رعاية كانت أحن عليا من ولادي.