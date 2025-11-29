اطلاق حملة جديدة للتعقيم وتحصين الكلاب ضد مرض السعار بالبحيرة

تطلق محافظة البحيرة صباح اليوم السبت مرحلة جديدة من حملات التعقيم وكذا تحصين الكلاب ضد مرض السعار، وذلك من خلال فرق الطب البيطري بالمحافظة.



حملات التعقيم والتحصين الكلاب ضد مرض السعار

كما أنه جاري تجهيز مواقع مخصّصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة ، تمهيداً لنقلها من الشوارع فور جاهزية تلك المواقع، بما يحقق التوازن ويحافظ على سلامة الأهالي ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكافة الجهات المعنية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة لا تدّخر جهداً في تنفيذ حلول عملية تضمن الحفاظ على الصحة العامة والأمن المجتمعي، مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الحيوانات.