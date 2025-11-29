قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو الدرديري عن تعادل الأهلي: اتفرج علينا بكرة و إحنا بنكسب
اليوم.. الحكم على التيك توكر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خارجة
استشارية نفسية: الذكورية المفرطة تهدد الصحة النفسية للأسرة بأكملها
وائل ربيع: إسرائيل تجهز ميليشيات في غزة لمحاربة حماس.. و3000 ضابط قدموا طلبا بالرحيل من جيش الاحتلال| فيديو
أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل
دعاء صلاة الفجر يجلب لك البركة في الرزق.. لا تتغافل عنه
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشهد انتظام امتحانات الميد تيرم
فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال
على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
حوادث

اليوم.. الحكم على التيك توكر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خارجة

محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي

تصدر اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها على التيك توكر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

ونرصد القصة الكاملة بعد قرار المحكمة حيث اصدرت المحكمة المختصة حكمها بمنع التيك توكر محمد عبدالعاطي من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، التي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

أجرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ممثل، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

وأضاف أن المقاطع حصدت 5 ملايين مشاهدة، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.

محمد عبدالعاطي التيك توكر التيك توكر محمد عبدالعاطي محكمة القاهرة الاقتصادية

