شاهد.. فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري

شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت ، فعاليات الجلسة الافتتاحية "للمؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري"، والذي جرى عقده بحضور رؤساء الجهات والهيئات القضائية وكبار رجال الدولة.

رافق المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

يأتي المؤتمر الذي يعقده مجلس الدولة المصري تحت عنوان “مستقبل العدالة الإدارية فى ظل تحديات الذكاء الاصطناعي - قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي”.

ويشارك فيه عددٍ من رؤساء مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا بالدول العربية أعضاء الاتحاد، بالإضافة لنخبة من الخبراء في المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.