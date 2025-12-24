قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيسة الوزراء الإيطالية: 2025 عام صعب.. و 2026 سيكون أسوأ بكثير

ناصر السيد

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني، أن العام الجاري 2025 كان صعبا، إلا أنها تنبأت بأن العام المقبل 2026 سيكون أسوأ بكثير.

ميلوني تتنبأ بعام صعب في 2026

ونصحت رئيسة الوزراء الإيطالية موظفي مكتبها في قصر كيجي بالعاصمة روما، أمس الثلاثاء، بأخذ قسط وافر من الراحة خلال عطلة عيد الميلاد، لأنهم سيحتاجون إليها نظرًا لما يُتوقع أن يكون عامًا حافلًا بالعمل.

وقالت ميلوني خلال اجتماعها مع موظفيها في فناء قصر كيجي: "أحبكم، نحن عائلة واحدة، ونواجه التحديات طوال العام"، بحسب ما أفادت به وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأضافت مازحة: "لقد كان العام الماضي صعبًا علينا جميعًا، لكن لا تقلقوا، فالعام المقبل سيكون أصعب".

وتابعت رئيسة الوزراء الإيطالية "لذا أنصحكم بالراحة التامة خلال هذه العطلة، لأننا سنواصل تقديم خدماتنا لهذه الأمة الاستثنائية.

