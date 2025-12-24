حكومة الدبيبة تعلن عن أول قرار بعد تحطم طائرة «الحداد» في تركيا

أعلن رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، يوم الأربعاء عن قرارين بشأن تحطم طائرة الفريق أول محمد الحداد قرب العاصمة التركية أنقرة في طريق عودته إلى ليبيا.

تحقيق ليبي في تحطم طائرة الحداد

وأكد الدبيبة إرسال وفد ليبي رسمي إلى أنقرة للوقوف على ملابسات حادثة تحطم الطائرة، موضحا عبر منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الوفد سيباشر الإجراءات المتصلة بالحادث، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

حداد 3 أيام في ليبيا

وفي السياق نفسه، أعلن الدبيبة الحداد الرسمي في ليبيا لمدة ثلاثة أيام، تُنكس خلالها الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، وتُعلق المظاهر الاحتفالية والرسمية، وذلك حدادا على أرواح المفقودين.

تحطم طائرة الحداد في تركيا

وتحطمت طائرة خاصة تقلّ الفريق أول محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة في ليبيا، قرب العاصمة التركية أنقرة، إلى جانب أربعة ضباط آخرين، وثلاثة من أفراد الطاقم، يوم الثلاثاء، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها. وأفاد مسئولون ليبيون بأن سبب التحطم عطل فني في الطائرة.

وكان الوفد الليبي في أنقرة لحضور محادثات دفاعية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفقًا لمسؤولين أتراك.

وصرح مسؤولون أتراك بالعثور على حطام طائرة رجال الأعمال من طراز فالكون 50 بالقرب من قرية كيسيكافاك، في منطقة هيمانا، التي تبعد حوالي 70 كيلومترًا (43.5 ميلًا) جنوب أنقرة.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أفاد مراقبو الحركة الجوية الأتراك بفقدان الاتصال بالطائرة، التي كانت في طريق عودتها إلى ليبيا، بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا في أنقرة.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الطائرة أقلعت في تمام الساعة 8:30 مساءً. وانقطع الاتصال بعد 40 دقيقة.

وأصدرت الطائرة إشارة هبوط اضطراري قرب هايمانا قبل انقطاع الاتصال تمامًا، وفقًا لما ذكره يرليكايا.

وقال برهان الدين دوران، رئيس مكتب الاتصالات الرئاسية التركية، إن الطائرة أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري.