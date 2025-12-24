تركيا: طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة أبلغت عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي

كشف رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، يوم الأربعاء عن معلومات جديدة بشأن تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة، الثلاثاء قرب العاصمة أنقرة.

تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة

وأكد رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، أنه في 23 ديسمبر 2025، أقلعت طائرة خاصة تقل رئيس حكومة الدبيبة اللواء محمد علي أحمد الحداد، وأربعة من مرافقيه، وثلاثة من أفراد الطاقم من مطار إيسنبوغا في الساعة 20:17.

عطل كهربائي في طائرة الحداد

وأضاف دوران أنه في الساعة 20:33، أبلغت الطائرة عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي إلى مراقبة الحركة الجوية، وطلبت الهبوط الاضطراري.

وتابع المسئول التركي قائلا " أعادت مراقبة الحركة الجوية توجيه الطائرة إلى مطار إيسنبوغا، واتُخذت الاحتياطات اللازمة في المطار، وبدأت الطائرة بالهبوط الاضطراري، واختفت من على شاشات الرادار في تمام الساعة 20:36، ولم يتم التواصل معها منذ ذلك الحين".

وأشار إلى أنه بعد عمليات البحث التي بدأتها فرق تابعة لوزارة الداخلية التركية، تم الوصول إلى حطام الطائرة التي يُعتقد أنها تحطمت، وتواصل جميع المؤسسات المعنية العمل اللازم بدقة متناهية، وخلال هذه العملية، من الأهمية بمكان أن يثق الجمهور، وخاصة وسائل الإعلام لدينا، فقط بالتصريحات الصادرة عن السلطات الرسمية؛ وأن يتجاهلوا المعلومات غير المؤكدة والتكهنات ونظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وألا يصدقوا محاولات التضليل.