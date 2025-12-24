قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تألق لاعب ناشئ أمام غزل المحلة.. «الدردير» لإدارة الأهلي: «لو عندكم دولارات كتيرة إدونا شوية»
عازفة الأورج مها عبدالمؤمن تعلن اعتزال مجال الأفراح خلال أداء مناسك العُمرة
واشنطن: سنفرض أقصى عقوبات على فنزويلا لحرمان «مادورو» من الموارد
نجم الأهلي السابق: حسام حسن لم يُخطئ في استبدال إمام عاشور بمباراة زيمبابوي |فيديو
حكومة الدبيبة تعلن عن أول قرار بعد تحطم طائرة «الحداد» في تركيا
أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده
شاهد.. لحظة تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة الليبية في تركيا
«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب
إسرائيل تغرق .. فيضانات مُفاجئة تضرب «نتانيا» والشوارع تتحوّل إلى أنهار خلال ساعة | شاهد
«عمري ما قلته بابا».. عبير الشرقاوي تكشف أسرارًا عن والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي
مُحاكمة البلوجر «أوتاكا» بتهمة الإتجار في العُملات الرقمية .. اليوم
بالأرقام.. إعلامي يعقد مقارنة مُثيرة تكشف تفوّق منتخب مصر على المغرب | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا: طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة أبلغت عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي

الوفد الليبي قبل مصرعه في تركيا
الوفد الليبي قبل مصرعه في تركيا
ناصر السيد

كشف رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، يوم الأربعاء عن معلومات جديدة بشأن تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة، الثلاثاء قرب العاصمة أنقرة.

تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة

وأكد رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، أنه في 23 ديسمبر 2025، أقلعت طائرة خاصة تقل رئيس حكومة الدبيبة اللواء محمد علي أحمد الحداد، وأربعة من مرافقيه، وثلاثة من أفراد الطاقم من مطار إيسنبوغا في الساعة 20:17. 

عطل كهربائي في طائرة الحداد

وأضاف دوران أنه في الساعة 20:33، أبلغت الطائرة عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي إلى مراقبة الحركة الجوية، وطلبت الهبوط الاضطراري.

وتابع المسئول التركي قائلا " أعادت مراقبة الحركة الجوية توجيه الطائرة إلى مطار إيسنبوغا، واتُخذت الاحتياطات اللازمة في المطار، وبدأت الطائرة بالهبوط الاضطراري، واختفت من على شاشات الرادار في تمام الساعة 20:36، ولم يتم التواصل معها منذ ذلك الحين".

وأشار إلى أنه بعد عمليات البحث التي بدأتها فرق تابعة لوزارة الداخلية التركية، تم الوصول إلى حطام الطائرة التي يُعتقد أنها تحطمت، وتواصل جميع المؤسسات المعنية العمل اللازم بدقة متناهية، وخلال هذه العملية، من الأهمية بمكان أن يثق الجمهور، وخاصة وسائل الإعلام لدينا، فقط بالتصريحات الصادرة عن السلطات الرسمية؛ وأن يتجاهلوا المعلومات غير المؤكدة والتكهنات ونظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وألا يصدقوا محاولات التضليل.

تركيا طائرة الحداد عطل كهربائي في طائرة الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة الرئاسة التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

وزير الشباب والرياضة

ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| بي واي دي راكو تهدد عرش سيارات هوندا.. ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة

هونذا

هوندا تستدعي أكثر من 70 ألف سيارة مركبة بسبب عيب خطير في الفرامل

هوندا

زلزال صيني.. بي واي دي راكو تهدد عرش سيارات هوندا

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد