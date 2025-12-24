نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل تحطّم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة في تركيا

كشفت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لتحطم طائرة رئيس أركان الدبيبة الفريق أول ركن محمد الحداد وعدد من مرافقيه.

تحطم طائرة الفريق الحداد في تركيا

وتحطمت طائرة خاصة تقلّ الفريق أول محمد الحداد، وأربعة ضباط آخرين، وثلاثة من أفراد الطاقم، يوم الثلاثاء، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها. وأفاد مسئولون ليبيون بأن سبب التحطم عطل فني في الطائرة.

وكان الوفد الليبي في أنقرة لحضور محادثات دفاعية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفقًا لمسؤولين أتراك.

أما الضباط الأربعة الآخرون الذين لقوا حتفهم في الحادث فهم: اللواء الفيتوري غريبل، قائد القوات البرية الليبية، والعميد محمود القطاوي، رئيس هيئة الصناعات العسكرية، ومحمد العساوي دياب، مستشار رئيس الأركان، ومحمد عمر أحمد محجوب، مصور عسكري في مكتب رئيس الأركان.

اللحظات الأخيرة لتحطم طائرة الفريق الحداد

وصرح مسؤولون أتراك بالعثور على حطام طائرة رجال الأعمال من طراز فالكون 50 بالقرب من قرية كيسيكافاك، في منطقة هيمانا، التي تبعد حوالي 70 كيلومترًا (43.5 ميلًا) جنوب أنقرة.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أفاد مراقبو الحركة الجوية الأتراك بفقدان الاتصال بالطائرة، التي كانت في طريق عودتها إلى ليبيا، بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا في أنقرة.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الطائرة أقلعت في تمام الساعة 8:30 مساءً. وانقطع الاتصال بعد 40 دقيقة.

وأصدرت الطائرة إشارة هبوط اضطراري قرب هايمانا قبل انقطاع الاتصال تمامًا، وفقًا لما ذكره يرليكايا.

وقال برهان الدين دوران، رئيس مكتب الاتصالات الرئاسية التركية، إن الطائرة أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري.

وتم تحويل مسار الطائرة عائدةً إلى إيسنبوغا حيث بدأت الاستعدادات للهبوط.

وأضاف دوران أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار أثناء هبوطها الاضطراري.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي بثتها محطات التلفزيون المحلية سماء هايمانا مضاءة فجأة بما بدا أنه انفجار.

وخلال وجوده في أنقرة، التقى الحداد بوزير الدفاع التركي يشار غولر ومسؤولين آخرين.

إغلاق مطار أنقرة

وأُغلق مطار أنقرة مؤقتًا، وتم تحويل مسار العديد من الرحلات الجوية إلى وجهات أخرى. وأعلنت وزارة العدل التركية عن تكليف أربعة مدعين عامين بالتحقيق في الحادث، كما هو معتاد في مثل هذه الحوادث.

فريق ليبي للتحقيق في تحطم طائرة الحداد

ووفقًا لبيان حكومي نُشر على فيسبوك، سترسل ليبيا فريقًا إلى أنقرة للعمل مع السلطات التركية في التحقيق في الحادث.

وجاءت زيارة الوفد الليبي يوم الثلاثاء بعد يوم من موافقة البرلمان التركي على تمديد ولاية القوات التركية العاملة في ليبيا لمدة عامين.