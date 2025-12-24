بعد اعتراض أمريكي .. عودة ناقلة نفط عملاقة للمياه الفنزويلية

أفادت خدمة مراقبة النفط TankerTrackers.com في 23 ديسمبر، بأن ناقلة النفط الخام العملاقة "كيلي" التي ترفع علم بنما، والتي غادرت فنزويلا محملة بالنفط الأسبوع الماضي، عادت إلى المياه الفنزويلية بعد اعتراض الولايات المتحدة لعدد من ناقلات النفط.

عودة ناقلة نفط للمياه الفنزويلية

وكان خفر السواحل الأمريكي قد اعترض في 20 ديسمبر ناقلة النفط "سنتشريز" التي ترفع علم بنما، والتي كانت تحمل نحو 1.9 مليون برميل من خام "ميري" الفنزويلي الثقيل، ويلاحق حاليًا سفينة فارغة أخرى كانت في طريقها إلى الدولة العضو في منظمة أوبك.

وأفادت مصادر أن "سنتشريز" و"كيلي" غادرتا معًا تقريبًا الأسبوع الماضي برفقة سفن البحرية الفنزويلية.

وذكر موقع TankerTrackers.com أن "كيلي" عادت الآن محملة بالكامل إلى المياه الفنزويلية بالقرب من ميناء أمواي التابع لشركة النفط الحكومية PDVSA.

وترسو أكثر من اثنتي عشرة سفينة محملة بالوقود في فنزويلا بانتظار توجيهات جديدة من مالكيها، وذلك بعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة النفط العملاقة "سكيبر" في وقت سابق من شهر ديسمبر ، واستهدفت سفينتين إضافيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض "حصار" على جميع السفن الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت هيئة الملاحة البحرية في غيانا في ديسمبر إن إحدى السفن على الأقل كانت ترفع علماً مزيفاً لغيانا.