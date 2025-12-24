قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تألق لاعب ناشئ أمام غزل المحلة.. «الدردير» لإدارة الأهلي: «لو عندكم دولارات كتيرة إدونا شوية»
عازفة الأورج مها عبدالمؤمن تعلن اعتزال مجال الأفراح خلال أداء مناسك العُمرة
واشنطن: سنفرض أقصى عقوبات على فنزويلا لحرمان «مادورو» من الموارد
نجم الأهلي السابق: حسام حسن لم يُخطئ في استبدال إمام عاشور بمباراة زيمبابوي |فيديو
حكومة الدبيبة تعلن عن أول قرار بعد تحطم طائرة «الحداد» في تركيا
أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده
شاهد.. لحظة تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة الليبية في تركيا
«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب
إسرائيل تغرق .. فيضانات مُفاجئة تضرب «نتانيا» والشوارع تتحوّل إلى أنهار خلال ساعة | شاهد
«عمري ما قلته بابا».. عبير الشرقاوي تكشف أسرارًا عن والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي
مُحاكمة البلوجر «أوتاكا» بتهمة الإتجار في العُملات الرقمية .. اليوم
بالأرقام.. إعلامي يعقد مقارنة مُثيرة تكشف تفوّق منتخب مصر على المغرب | فيديو
أخبار العالم

بعد اعتراض أمريكي .. عودة ناقلة نفط عملاقة للمياه الفنزويلية

قسم الخارجي

أفادت خدمة مراقبة النفط TankerTrackers.com في 23 ديسمبر، بأن ناقلة النفط الخام العملاقة "كيلي" التي ترفع علم بنما، والتي غادرت فنزويلا محملة بالنفط الأسبوع الماضي، عادت إلى المياه الفنزويلية بعد اعتراض الولايات المتحدة لعدد من ناقلات النفط.

عودة ناقلة نفط للمياه الفنزويلية 

وكان خفر السواحل الأمريكي قد اعترض في 20 ديسمبر ناقلة النفط "سنتشريز" التي ترفع علم بنما، والتي كانت تحمل نحو 1.9 مليون برميل من خام "ميري" الفنزويلي الثقيل، ويلاحق حاليًا سفينة فارغة أخرى كانت في طريقها إلى الدولة العضو في منظمة أوبك.

وأفادت مصادر أن "سنتشريز" و"كيلي" غادرتا معًا تقريبًا الأسبوع الماضي برفقة سفن البحرية الفنزويلية. 

وذكر موقع TankerTrackers.com أن "كيلي" عادت الآن محملة بالكامل إلى المياه الفنزويلية بالقرب من ميناء أمواي التابع لشركة النفط الحكومية PDVSA.

وترسو أكثر من اثنتي عشرة سفينة محملة بالوقود في فنزويلا بانتظار توجيهات جديدة من مالكيها، وذلك بعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة النفط العملاقة "سكيبر" في وقت سابق من شهر ديسمبر ، واستهدفت سفينتين إضافيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض "حصار" على جميع السفن الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت هيئة الملاحة البحرية في غيانا في ديسمبر إن إحدى السفن على الأقل كانت ترفع علماً مزيفاً لغيانا.

