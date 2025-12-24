قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«المهن التمثيلية» تحذّر: ملاحقة قانونية صارمة ضد الصفحات المُسيئة للفنانين وتشويه صورة مصر
المحكمة العُليا الأمريكية تمنع «ترامب» من نشر الحرس الوطني في شيكاغو
بركلات الترجيح.. أرسنال يعبر «كريستال بالاس» إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
خط الدفاع عن «دونباس».. انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة سيفيرسك
حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل
سافر البرتغال دون إذن .. «الغندور» يكشف مفاجأة بشأن حارس الزمالك
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون | تعرّف عليها
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون
«فكّت عقدة المباراة الأولى» .. شوبير يشيد بمنتخب تونس: قدّم أداءً مثاليًا أمام أوغندا
البطاطس والشعير «مصري 100%».. خبراء الزراعة يزورون شركات كبرى لتطوير إنتاج التقاوي المحلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المحكمة العُليا الأمريكية تمنع «ترامب» من نشر الحرس الوطني في شيكاغو

ناصر السيد

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، السماح للرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات الحرس الوطني إلى منطقة شيكاغو، في الوقت الذي يُوسّع فيه الرئيس الجمهوري نطاق استخدام الجيش لأغراض داخلية في عدد متزايد من الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، وهي سياسة يصفها النقاد بأنها محاولة لمعاقبة الخصوم وقمع المعارضة.

نشر الحرس الوطني في شيكاغو

وأبقى القضاة على قرار قاضٍ مؤقتًا يمنع نشر مئات من جنود الحرس الوطني في طعن قانوني رفعه مسؤولون وقادة محليون في ولاية إلينوي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للانباء.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد سعت إلى السماح بالنشر ريثما يُبتّ في القضية.

وقالت أغلبية المحكمة، في قرار غير مُوقّع: "في هذه المرحلة التمهيدية، لم تُحدّد الحكومة مصدرًا للسلطة يسمح للجيش بتنفيذ القوانين في إلينوي".

وأشار القرار إلى أن سلطة الرئيس في السيطرة الفيدرالية على قوات الحرس الوطني لا تُطبّق على الأرجح إلا في ظروف "استثنائية".

المحكمة العليا الأمريكية خطة ترامب نشر الحرس الوطني منطقة شيكاغو ترامب

