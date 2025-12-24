قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تألق لاعب ناشئ أمام غزل المحلة.. «الدردير» لإدارة الأهلي: «لو عندكم دولارات كتيرة إدونا شوية»
عازفة الأورج مها عبدالمؤمن تعلن اعتزال مجال الأفراح خلال أداء مناسك العُمرة
واشنطن: سنفرض أقصى عقوبات على فنزويلا لحرمان «مادورو» من الموارد
نجم الأهلي السابق: حسام حسن لم يُخطئ في استبدال إمام عاشور بمباراة زيمبابوي |فيديو
حكومة الدبيبة تعلن عن أول قرار بعد تحطم طائرة «الحداد» في تركيا
أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده
شاهد.. لحظة تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة الليبية في تركيا
«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب
إسرائيل تغرق .. فيضانات مُفاجئة تضرب «نتانيا» والشوارع تتحوّل إلى أنهار خلال ساعة | شاهد
«عمري ما قلته بابا».. عبير الشرقاوي تكشف أسرارًا عن والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي
مُحاكمة البلوجر «أوتاكا» بتهمة الإتجار في العُملات الرقمية .. اليوم
بالأرقام.. إعلامي يعقد مقارنة مُثيرة تكشف تفوّق منتخب مصر على المغرب | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

الفريق أول ركن محمد الحداد
الفريق أول ركن محمد الحداد
ناصر السيد

نعى سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو، الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي وافته المنية اليوم إثر حادث تحطم طائرته قرب العاصمة التركية أنقرة أمس الثلاثاء، إلى جانب عدد من مرافقيه.

وفاة رئيس أركان حكومة الدبيبة

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا "لقد حزنتُ بشدة عند سماعي نبأ الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الفريق اول ركن محمد الحداد، ومرافقيه الفريق ركن الفيتوري غريبيل والعميد محمود القطيوي، والسيد محمد العصاوي دياب والسيد محمد عمر محجوب".

وأضاف أورلاندو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" :  باسم بعثة الاتحاد الأوروبي، أتقدم بخالص التعازي والمواساة، نتضامن مع عائلات الضحايا ودولة ليبيا والقوات المسلحة والشعب الليبي وكل من تأثر بهذه الخسارة الفادحة". 

وتابع "ونُشيد بالخدمة الوطنية المخلصة للفريق اول ركن الحداد ورفاقه، ونعرب عن خالص تعاطفنا ومساندتنا في هذا الوقت العصيب".

وتحطمت طائرة خاصة من طراز «فالكون 50» كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد، أثناء مغادرتها العاصمة التركية أنقرة متجهة إلى طرابلس.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، فقدان الاتصال بالطائرة بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا عند الساعة 8:10 مساءً، موضحا أن الطائرة طلبت هبوطًا اضطراريًا قرب منطقة حيمانة قبل أن ينقطع الاتصال بها بشكل كامل في تمام الساعة 8:52 مساءً.

سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا سفير الاتحاد الأوروبي رئيس أركان حكومة الدبيبة الفريق أول ركن محمد الحداد نيكولا أورلاندو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

وزير الشباب والرياضة

ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك

ترشيحاتنا

تونس

أهداف سريعة وتكتيك مُحكم.. تونس تسيطر على افتتاح مشوارها بكأس الأمم الإفريقية|تفاصيل

الزمالك

إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ 9 بعد شكوى اتحاد طنجة بـ الفيفا

خالد العوضي

الأهلي يجدد الثقة في خالد العوضي مديرا للنشاط الرياضي بالنادي

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد