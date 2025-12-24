سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

نعى سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو، الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي وافته المنية اليوم إثر حادث تحطم طائرته قرب العاصمة التركية أنقرة أمس الثلاثاء، إلى جانب عدد من مرافقيه.

وفاة رئيس أركان حكومة الدبيبة

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا "لقد حزنتُ بشدة عند سماعي نبأ الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الفريق اول ركن محمد الحداد، ومرافقيه الفريق ركن الفيتوري غريبيل والعميد محمود القطيوي، والسيد محمد العصاوي دياب والسيد محمد عمر محجوب".

وأضاف أورلاندو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" : باسم بعثة الاتحاد الأوروبي، أتقدم بخالص التعازي والمواساة، نتضامن مع عائلات الضحايا ودولة ليبيا والقوات المسلحة والشعب الليبي وكل من تأثر بهذه الخسارة الفادحة".

وتابع "ونُشيد بالخدمة الوطنية المخلصة للفريق اول ركن الحداد ورفاقه، ونعرب عن خالص تعاطفنا ومساندتنا في هذا الوقت العصيب".

وتحطمت طائرة خاصة من طراز «فالكون 50» كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد، أثناء مغادرتها العاصمة التركية أنقرة متجهة إلى طرابلس.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، فقدان الاتصال بالطائرة بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا عند الساعة 8:10 مساءً، موضحا أن الطائرة طلبت هبوطًا اضطراريًا قرب منطقة حيمانة قبل أن ينقطع الاتصال بها بشكل كامل في تمام الساعة 8:52 مساءً.