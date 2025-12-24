قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 3 فتيات لإدارتهن ناديًا صحيًا "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بالشروق  وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.


 

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديًا صحيًا "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.


 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية" ، وآخر) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

