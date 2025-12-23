تعزيز التعاون القضائي بين مجلس الدولة المصري والمحكمة العليا لجمهورية كوريا

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، القاضي إنسونغ هوانغ، القاضي والمدير العام للتخطيط بإدارة المحاكم الوطنية بالمحكمة العليا لجمهورية كوريا، يرافقه وفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى جمهورية مصر العربية لتعزيز أوجه التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وحضر اللقاء المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، إلى جانب عدد من قضاة وقاضيات إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

وخلال اللقاء، رحّب رئيس مجلس الدولة بالوفد القضائي الكوري، مستعرضًا جهود المجلس في تطوير منظومة العمل القضائي، ولا سيما في مجالات رقمنة المحاكم، ونظم إدارة القضايا، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء القضائي وسرعة الفصل في المنازعات.

كما عُقد اجتماع عمل بين الجانبين جرى خلاله تبادل الرؤى حول آفاق التعاون المستقبلي، شمل مقترحات لتنظيم ورش عمل متخصصة، وبرامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والقانونية، خاصة في مجالات القضاء الإداري والتحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية استمرار قنوات التواصل والتنسيق بما يدعم تطوير منظومة العدالة ويرفع كفاءتها.

وفي إطار برنامج الزيارة، حضر الوفد القضائي الكوري إحدى الجلسات العلنية للمحكمة الإدارية العليا، للاطلاع عن قرب على إجراءات التقاضي وآليات عمل القضاء الإداري في جمهورية مصر العربية.

وفي ختام الزيارة، أعرب القاضي إنسونغ هوانغ عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الدولة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا تطلعه إلى استمرار التعاون والتواصل بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس عمق العلاقات المؤسسية بين مجلس الدولة المصري والمحكمة العليا لجمهورية كوريا.

