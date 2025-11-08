القبض على شخص يدير كيانا تعليميا للنصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"– كائن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان-عدد من طلبات الإلتحاق الخاصة بالكيان - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.