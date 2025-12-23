قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
بالصور

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المرحلة التوسعية الثانية بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات ش. م. م ( منطقة حرة خاصة  ) على مساحة 55 ألف متر والتي تُعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتجهيز وطباعة وتطريز الملابس وذلك بمدينة بلبيس ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والسيدة فيكتوريا رئيس مجلس إدارة الشركة ، واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس ، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، والسيد خوان المدير العام ، والسيد جان المدير العام المساعد ، والسيد خان المدير الإداري الصيني ، واأحمد هشام المدير الإداري المصري ، والأستاذ مؤمن نجم مدير الشئون القانونية والعلاقات العامة ومساعد المدير العام.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بزيارة الشركة وتفقد المرحلة التوسعية الثانية حيث تمثل الشركة إضافة قوية لمنظومة الصناعات النسيجية في مصر باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار ونقلة نوعية على مستوى الإنتاج المحلي المتميز الذي يواكب الصناعات العالمية ، مؤكداً أن المحافظة ستظل دائمًا بيئة جاذبة للإستثمار والإنتاج ، وملتزمة بتوفير كل سُبل الدعم للمستثمرين الجادين في إطار توجيهات القيادة السياسية الرشيدة، التي تضع تنمية الصناعة الوطنية في مقدمة أولوياتها.

أكد المحافظ أن محافظة الشرقية بتاريخها الإقتصادي العريق تفخر دائمًا باحتضان مشروعات قومية وتنموية تسهم في دعم الإقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب تُساهم في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.

شهدت فعاليات الإفتتاح قيام محافظ الشرقية ومرافقوه بإجراء جولة تفقدية داخل الشركة للتعرف علي حجم التوسعات الجديدة ، مشيداً بمستوي الإمكانيات التي تمتلكها الشركة والتي تُساهم في النهوض بالصناعة المحلية الوطنية.

ومن جانبها قدمت رئيس مجلس الإدارة عرضاً توضيحياً لمحافظ الشرقية عن نشأة الشركة واستثماراتها في السوق المصري والتي بلغت بعد التوسعات 100 مليون دولار مشيرة إلى أنه تم تأسيس الشركة عام 2020 م بمدينة بلبيس ، وبدأت عملية الإنتاج الفعلي في مارس ٢٠٢١ بالتعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وبحضور وزير الصناعة والتجارة الأسبق ، وأقيمت الشركة على مرحلتين حيث بدأت المرحلة الأولى في ٢٠٢٠ بمساحة إجمالية تصل إلى ٣٤ ألف متر مربع ، وفي عام ٢٠٢٤ تم الحصول على الموافقات الخاصة بالمساحة التوسعية الثانية على مساحة 55 ألف متر ، ليصل إجمالي مساحة الشركة لـ ٨9 ألف متر مربع بإجمالي عمالة 3500 عامل ، ومن المخطط إستكمال عملية التوظيف والإعلان عن وظائف جديدة لعدد 1200 عامل للوصول للمستهدف بإجمالي ٥٠٠٠ عامل.

وأضافت رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تعمل في مجال تصنيع وتجهيز وطباعة وتطريز الملابس الجاهزة وتحتوى على العديد من الأقسام الإنتاجية والإدارية مثل أقسام الخياطة والقص والمخازن والطباعة والتطريز والجودة والتعبئة وكذلك عيادة للعمال وغيرها من الأقسام الأخرى.

وفي نهاية الزيارة حرص المحافظ على لقاء العاملين بالشركة واطمأن على جميع الجوانب التى تتعلق بعملهم داخل الشركة ، وما يتم توفيره من خدمات تسهم فى تسهيل وتيسير مهام عملهم ، مشيداً بمعدلات وحجم الإنتاج ، فضلاً عن جودة المنتج النهائي ، مؤكداً حرصة الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم  للشركات والمصانع المُقامة على أرض المحافظة، دعماً للصناعة وتشجيعاً للمستثمرين.

الشرقية محافظ الشرقية بشركة هاندا إيجيبت بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

