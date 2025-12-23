محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس محمد صابر محمد هاشم القائم بأعمال مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، وذلك لتهنئته بمهام منصبة الجديد متمنياً له التوفيق والسداد في إستكمال مسيرة التطوير التي تشهدها المحافظة في قطاع التعليم.

أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة بالمحافظة ، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة المدارس القائمة فى ضوء خطة الدولة لتحقيق جودة التعليم وخلق بيئة آمنه للطلاب والعاملين بقطاع التربية والتعليم .

ومن جانبه أوضح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية أنه تم وضع خطة عمل لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف المراكز والمدن والقري بإجمالي ١٣٥ مشروع وبتكلفة ٢ مليار و ٩٠٠ مليون جنية ودفع عجله العمل بها لدخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.