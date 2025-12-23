محافظ الشرقية يُصدر 8 قرارات تأديبية لـ 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (٨) قرارات تأديبية بحق (٦٦) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة ، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت بواسطة جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية ، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية ، إلى جانب الإنقطاع عن العمل دون سند قانوني.

أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٦٦) من العاملين بالمحافظة وبمركزي كفر صقر و منيا القمح ، حيث تنوعت العقوبات ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، وإحالة بعضهم إلى المحكمة التأديبية، كلٌّ وفقًا لما إنتهت إليه التحقيقات.

اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري ، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل ، وتحقيق الانضباط الوظيفي.