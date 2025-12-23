إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية

أصيب 11 شخصا بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية امام الطبى العالمى اتجاه الإسماعيلية دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي ومستشفى ابن سينا وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 3 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

كما استقبلت مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

