رئيسة تنزانيا تدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادها وافتتاح سد جوليوس نيريري
شركة إنجليزية توقع اتفاقية لاستكشاف البترول والغاز في مصر
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
محافظات

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. تركيب الإنترلوك بالشوارع والطرق الداخلية بالحسينية ومشتول السوق

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لاستكمال الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية ان المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية يتابع أعمال رصف شوارع المدينة الحسينية ببلاط الإنترلوك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة إنجاز ٥٠ ٪ وبتكلفة ٦ ملايين جنيه لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع اللواء ا.ح محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أعمال تركيب الإنترلوك ورفع غرف الصرف بمتفرعات ترعة الزورة ضمن خطة التطوير الجارية بالمنطقة بتكلفة ٤ مليون و٣٠٠ الف جنيه وإجمالي مسطح ٨ الاف و٥٠٠ متر. 

وأشار محافظ الشرقية الي أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرع.

الشرقية محافظ الشرقية المشروعات الجارية مركز ومدينة الحسينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

ماتش مصر| مفيدة شيحة: المنتخب يستعد لكتابة التاريخ بكأس الأمم

الحرب

ياسر ثابت: توقعات بمقترحات أكثر إيجابية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا

ياسر ثابت: محاولة فتح قناة حوار مع روسيا في هذا التوقيت أكبر من فرنسا

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

