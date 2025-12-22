بتكلفة 10 ملايين جنيه.. تركيب الإنترلوك بالشوارع والطرق الداخلية بالحسينية ومشتول السوق

كلف المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لاستكمال الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية ان المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية يتابع أعمال رصف شوارع المدينة الحسينية ببلاط الإنترلوك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة إنجاز ٥٠ ٪ وبتكلفة ٦ ملايين جنيه لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع اللواء ا.ح محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أعمال تركيب الإنترلوك ورفع غرف الصرف بمتفرعات ترعة الزورة ضمن خطة التطوير الجارية بالمنطقة بتكلفة ٤ مليون و٣٠٠ الف جنيه وإجمالي مسطح ٨ الاف و٥٠٠ متر.

وأشار محافظ الشرقية الي أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرع.