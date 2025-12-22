قائد الجيش الثاني الميداني: مهمتنا الرئيسية تأمين حدود الدولة ضد أي تهديدات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أن المهمة الرئيسية لنا هي تأمين حدود الدولة المصرية ضد أي تهديدات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي .

وقال محمد يوسف عساف في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" حدود الدولة البرية في نطاق عملنا 102 كيلو متر منهم 13 كيلو متر مع دولة فلسطين ".

وتابع محمد يوسف :" الجيش الثاني الميداني يؤمن الحدود الساحلية على البحر المتوسط من رفح وحتى مدينة المنصورة الجديدة بطولة 270 كيلو متر ".

واكمل محمد يوسف :" نقوم بمنع اعمال التهريب عبر الحدود ونشارك في تأمين الجبهة الداخلية ونطاثق الجيش يشمل 6 محافظات ".

ولفت محمد يوسف :" نشارك في تأمين المنشآت الهامة والحيوية، ونحن مسؤولون عن تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ".