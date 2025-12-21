قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

محمد إبراهيم

قال العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن القيادة العامة تابعت ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الإجتماعي من وثائق يُزعم إرتباطها بالقوات المسلحة ، وذلك عبر حسابات تابعة للعناصر المناوئة بالخارج ، في إطار محاولاتها المستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات وتعمّد إقحام أسماء قد سبق تقاعدهم من القوات المسلحة أو ترك الخدمة بها منذ فترة طويلة  في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الإدعاءات .

أوضح المتحدث العسكري أن القيادة العامة للقوات المسلحة تنفي صحة ما ورد بتلك الوثائق من مزاعم بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة أى امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، فإنها تؤكد أن مثل هذه الإدعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة ، تقوم على حماية وصون كرامة المواطن ، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، وتعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز .

كما تهيب القيادة العامة بالمواطنين عدم الإنسياق وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وتحري الدقة والإعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات .

وتؤكد القوات المسلحة أن جيشكم هو جيش الشعب ، نابع من صلبه ومن تراب هذا الوطن الخالد ، ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون ، وسيظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.

حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة.

