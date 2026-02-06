القبض على شخصين يديران شبكة بث تليفزيوني بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالسويس لقيامهما بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى "بدون ترخيص" بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكية ، والتى تقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به لاسلكياً بنطاق دوائر أقسام شرطة (فيصل – الجناين – السويس – الأربعين) بمحافظة السويس بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بنطاق محافظة السويس وبحوزتهما (عدد من الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة – جهاز حاسب آلى يعمل كوحدة تحكم وتشفير - محطة لتقوية الإشارة – محل لبيع مستلزمات فك التشفير للقنوات الفضائية هاتف محمول) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.