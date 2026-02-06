سقوط عصابة انتحلوا صفة موظفي غاز للنصب على المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من تعرضها لواقعة نصب من مجموعة من الأشخاص بانتحال صفة عاملين بشركات الغاز.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص لـ"3 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتى "القليوبية، والقاهرة") تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء شركات غاز مختلفة والإعلان عن إمكانية تركيب وتوصيل وصيانة الغاز بالمنازل – على خلاف الحقيقة- ومطالبتهم ضحاياهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية مُدعين أنها رسوم لتحديد موعد التركيب أو الصيانة وعقب استلام المبالغ المالية المستولى عليها يتم غلق هواتفهم وعدم الرد عليهم.

أمكن ضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم ("جهاز حاسب آلى - طابعة كمبيوتر – 6 هواتف محمولة" المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى – شرائح هواتف محمولة – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى") ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحوى أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النجو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





