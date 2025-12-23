محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بلبيس والذي يضم 10 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذا لمبدأ الشفافية والنزاهة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على متابعة الطلبات المُقدمة بكل دقة من خلال التقارير الدورية الصادرة عن الإدارات المختصة لضمان سرعة البت فيها وفقاً للضوابط القانونية مؤكدا أنه اعطي توجيهاته للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالتيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

حرص المحافظ على التعرف من العاملين بالمركز عن معدلات الأداء ونسب تنفيذ الملفات الخاصة بالتصالح والتراخيص والاعلانات وغيرهم موجها بضرورة التعامل الجيد مع المواطنين وتقديم الدعم الفني بسهولة مع الالتزام بمعايير الشفافية وتطبيق الإجراءات الرقمية التي تساهم في تحقيق العدالة وسرعة الأداء.

كما إلتقى المحافظ عددا من المواطنين داخل المركز، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، ليؤكد المحافظ أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات وأن جميع الجهود الحالية تسهم تطوير البنية الإدارية وتقديم خدمة أكثر كفاءة واحترافية لجميع المترددين علي المركز.

ولإعادة الإنضباط للشارع كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع مدير ادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف حملات رفع الإشغالات وفحص رخص الأكشاك والمحال التجارية والزام اصحابها بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي حرم الطريق مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون مع المخالفين وسيتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بكل حزم حيالهم وذلك لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.