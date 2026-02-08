شباب بلوزداد الجزائري يفوز على سينجيدا بلاك ستارز في الكونفدرالية

حقق فريق شباب بلوزداد الجزائري فوزاً على مضيفه نادي سينجيدا بلاك ستارز التنزاني بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب بنجامين مكابا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.





وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول عبر المهاجم المتألق محمد علي بن حمودة





بهذا الفوز، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 12 نقطة، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة ويقترب من حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي







من المقرر أن يختتم شباب بلوزداد دور المجموعات باستضافة نادي أوتوهو الكونغولي يوم 15 فبراير الجاري بالجزائر