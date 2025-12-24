قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟
حقق أمنيتها.. محافظ الغربية يستجيب لشكوى «مُسنّة» ويوفّر لها كرسيًا متحركًا ومساعدات إنسانية|صور
طريق استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح أركان المناجاة الخمسة
وفد من حكومة الدبيبة يتوجّه إلى أنقرة لمتابعة تطورات حادثة تحطم طائرة «الحداد»
ليبيا .. صلاح النمروش بديلاً للفريق محمد الحداد بعد مصرعه في تركيا
الديدان الشعرية.. لماذا يجب وضع الرنجة في الفريزر قبل تناولها؟ | نصائح مهمة
عمرها 38 عامًا.. ماذا تعرف عن الطائرة المُحطمة برئيس أركان حكومة الدبيبة فوق أنقرة؟
انفجـ.ـار في دار رعاية مُسنين بولاية بنسلفانيا الأمريكية يسفر عن مقتــ.ـل شخصين | شاهد
ترويج الشائعات والاتهامات.. خبير استراتيجي: مصر تتعرض لحملات تشويه من جهات معادية أبرزها الإخوان
كيف صنع حسن شحاتة جيلاً لا يُقهر في أمم أفريقيا؟.. نجم بتروجت يكشف كواليس 2008 |فيديو
عبوة ناسفة.. انفجار جديد يهز موسكو قرب مركز شرطة وإصابة ضابطين | شاهد
رئيسة الوزراء الإيطالية: 2025 عام صعب.. و 2026 سيكون أسوأ بكثير
اقتصاد

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.840 ألف جنيه.

وشهدت أسعار الذهب قفزة قوية جديدة لتسجل مستويات تاريخية على الصعيدين العالمي والمحلي، وسط حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وخلال التداولات، اقترب سعر الأوقية من مستوى 4500 دولار، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق الدولية.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 24-12-2025، ضمن نشرته الخدمية اليومية

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4491 دولارًا.

ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع حالة ترقب واسعة لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، التي تلقي بظلالها على حركة رؤوس الأموال واتجاهات الاستثمار.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5126 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5980 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6834 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.840 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21

