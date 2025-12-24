قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.840 ألف جنيه.

وشهدت أسعار الذهب قفزة قوية جديدة لتسجل مستويات تاريخية على الصعيدين العالمي والمحلي، وسط حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وخلال التداولات، اقترب سعر الأوقية من مستوى 4500 دولار، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق الدولية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4491 دولارًا.

ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع حالة ترقب واسعة لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، التي تلقي بظلالها على حركة رؤوس الأموال واتجاهات الاستثمار.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5126 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5980 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6834 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.