أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
اقتصاد

أخر تحديث.. أسعار الدولار الآن مقابل الجنيه المصري

آية الجارحي

شهدت ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، في  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاع طفيف .

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار مساء اليوم الثلاثاء  47.62 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس  47.62 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 47.60 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

 سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.60 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست 47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة  47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية 47.59 جنيه للشراء، و47.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم المصرف المتحد  47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان البنوك 

البنك الأهلي المصري 47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.  

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه 

 سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الامارات دبي 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع. 

