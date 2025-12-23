نفيذ أعمال صيانة طارئة بعدد من شوارع منطقة العباسية

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة بعدد من الشوارع بمنطقة العباسية بالقاهرة، تشمل شارع الظاهر وشارع كامل صدقي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025.

موعد صيانة الغاز

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة ستبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة مساءً، مؤكدة أنها تتم في إطار خطط الصيانة الدورية والطارئة للحفاظ على كفاءة الشبكة ورفع مستوى الأمان.

قطع الغاز الطبيعي

وأكدت «تاون جاس» أنه لن يتم قطع الغاز الطبيعي عن أي من العملاء خلال فترة تنفيذ الأعمال، مشيرة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج في حال الشعور بأي روائح مؤقتة، مع سرعة التواصل مع طوارئ الشركة عبر الخط الأرضي على رقم 129 في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.