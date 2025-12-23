قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
محامي سارة خليفة يطالب باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين في قضية تصنيع المخدرات
نفيذ أعمال صيانة طارئة بعدد من شوارع منطقة العباسية

أمل مجدى

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة بعدد من الشوارع بمنطقة العباسية بالقاهرة، تشمل شارع الظاهر وشارع كامل صدقي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025.

موعد صيانة الغاز 

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة ستبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة مساءً، مؤكدة أنها تتم في إطار خطط الصيانة الدورية والطارئة للحفاظ على كفاءة الشبكة ورفع مستوى الأمان.

 قطع الغاز الطبيعي

وأكدت «تاون جاس» أنه لن يتم قطع الغاز الطبيعي عن أي من العملاء خلال فترة تنفيذ الأعمال، مشيرة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج في حال الشعور بأي روائح مؤقتة، مع سرعة التواصل مع طوارئ الشركة عبر الخط الأرضي على رقم 129 في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

