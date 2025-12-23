قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
english EN
اقتصاد

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

شهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 23-12-2025، ارتفاع طفيف أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس  47.62 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 47.60 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

 سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.60 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست 47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة  47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية 47.59 جنيه للشراء، و47.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم المصرف المتحد  47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان البنوك 

البنك الأهلي المصري 47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.  

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه 

 سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الامارات دبي 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع 

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

محافظ الشرقية
نيسان فيرسا
القدرة الذكورية
طريقة عمل النسكافيه في البيت
مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

